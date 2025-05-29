Nükleer Enerji Projesi için Yabancı Öğrencilerden Rekor Başvuru

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un desteğiyle Nükleer Endüstri Bilgi Merkezleri (NIIC) ağı tarafından yürütülen "6. Bilgi Buzkıranı Uluslararası Bilimsel ve Eğitsel Projesi"nin yabancı katılımcılar için eleme turu sona erdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kutbu seferine katılmak için 3 bin 500'den fazla yabancı öğrenci başvurdu.

6. Bilgi Buzkıranı Uluslararası Bilimsel ve Eğitsel Projesi'nin eleme turunda kazananların isimleri 20 Haziran'da açıklanacak.

Doğa bilimleri disiplinlerini ve nükleer endüstrinin teknolojilerini tanıtmayı amaçlayan proje, 50 Let Pobedy nükleer buzkıran gemisiyle Kuzey Kutbu'na bilimsel ve eğitsel bir keşif gezisine katılmak üzere dünyanın dört bir yanından 14-16 yaş aralığındaki öğrencilerin seçilmesini kapsıyor.

Bu yıl keşif gezisi, Rus nükleer endüstrisinin 80. ve Kuzey Denizi Rotası'nın (NSR) keşfinin 500. yıl dönümüne adandı.

Belarus, Bolivya, Brezilya, Macaristan ve Vietnam'ın da arasında bulunduğu 20 ülkeden 3 bin 500'den fazla öğrenci eleme aşamasına katıldı. Bu yıl yarışmaya Kırgızistan, Hindistan ve Bangladeş'ten rekor sayıda başvuru geldi.

Değerlendirmeyi uluslararası jüri yapacak

Yarışma, "goarctiç energy" internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapıldı.

Uluslararası seçim sürecine katılanlardan nükleer teknoloji konusunda bilimsel bir sınava ve bir dizi internet tabanlı seminere katılmaları ve sonunda bilgilerini test etmeleri ve notları doldurmaları istendi.

Yarışmanın son turunda, adaylardan nükleer teknolojinin ülkelerindeki hayatı nasıl değiştirebileceğine ilişkin bir video sunumu yapmaları istenecek. Yaratıcı ödevler uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilecek. Bu ödevlerin kazananı 20 Haziran'da açıklanacak.