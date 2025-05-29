Nükleer Enerji Projesi için Yabancı Öğrencilerden Rekor Başvuru

Nükleer Enerji Projesi için Yabancı Öğrencilerden Rekor Başvuru
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Rosatom destekli '6. Bilgi Buzkıranı Uluslararası Bilimsel ve Eğitsel Projesi'ne, Kuzey Kutbu seferine katılmak amacıyla 3 bin 500'den fazla yabancı öğrenci başvurdu. Kazananlar 20 Haziran'da açıklanacak.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un desteğiyle Nükleer Endüstri Bilgi Merkezleri (NIIC) ağı tarafından yürütülen "6. Bilgi Buzkıranı Uluslararası Bilimsel ve Eğitsel Projesi"nin yabancı katılımcılar için eleme turu sona erdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kutbu seferine katılmak için 3 bin 500'den fazla yabancı öğrenci başvurdu.

6. Bilgi Buzkıranı Uluslararası Bilimsel ve Eğitsel Projesi'nin eleme turunda kazananların isimleri 20 Haziran'da açıklanacak.

Doğa bilimleri disiplinlerini ve nükleer endüstrinin teknolojilerini tanıtmayı amaçlayan proje, 50 Let Pobedy nükleer buzkıran gemisiyle Kuzey Kutbu'na bilimsel ve eğitsel bir keşif gezisine katılmak üzere dünyanın dört bir yanından 14-16 yaş aralığındaki öğrencilerin seçilmesini kapsıyor.

Bu yıl keşif gezisi, Rus nükleer endüstrisinin 80. ve Kuzey Denizi Rotası'nın (NSR) keşfinin 500. yıl dönümüne adandı.

Belarus, Bolivya, Brezilya, Macaristan ve Vietnam'ın da arasında bulunduğu 20 ülkeden 3 bin 500'den fazla öğrenci eleme aşamasına katıldı. Bu yıl yarışmaya Kırgızistan, Hindistan ve Bangladeş'ten rekor sayıda başvuru geldi.

Değerlendirmeyi uluslararası jüri yapacak

Yarışma, "goarctiç energy" internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapıldı.

Uluslararası seçim sürecine katılanlardan nükleer teknoloji konusunda bilimsel bir sınava ve bir dizi internet tabanlı seminere katılmaları ve sonunda bilgilerini test etmeleri ve notları doldurmaları istendi.

Yarışmanın son turunda, adaylardan nükleer teknolojinin ülkelerindeki hayatı nasıl değiştirebileceğine ilişkin bir video sunumu yapmaları istenecek. Yaratıcı ödevler uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilecek. Bu ödevlerin kazananı 20 Haziran'da açıklanacak.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

Koltuğuna oturacak isim belli oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Zehra Güneş'in parti kombini! Derin dekoltesiyle büyüledi

Zehra Güneş derin dekoltesiyle büyüledi
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev

Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye astronomik teklif

Fenerbahçe'den De Bruyne'ye astronomik teklif
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.