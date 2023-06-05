NÜKAD Başkanı: Akkuyu NGS, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesinde büyük önem taşıyor

Nükleer Alanda Kadınlar Platformu (NÜKAD) Başkanı Bahire Gül Göktepe, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesinde Akkuyu NGS projesinin büyük bir önem taşıdığını belirterek, "Mersin'de inşası hızla devam eden, her biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi 3+ Nesil 4 reaktöre sahip Akkuyu NGS, ilk parti taze nükleer yakıtın getirilmesiyle 27 Nisan'da "nükleer tesis" statüsüne kavuştu. Bu kapsamda Akkuyu NGS, Türkiye'nin '2053 net sıfır emisyon' hedefine sağlayacağı katkıyla da önem taşıyor" açıklamasında bulundu.

Dünya Çevre Günü özelinde açıklamalarda bulunan Nükleer Alanda Kadınlar Platformu (NÜKAD) Başkanı Bahire Gül Göktepe, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesinde Akkuyu NGS projesinin büyük bir önem taşıdığını belirterek, " Mersin'de inşası hızla devam eden, her biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi 3+ Nesil 4 reaktöre sahip Akkuyu NGS, ilk parti taze nükleer yakıtın getirilmesiyle 27 Nisan'da "nükleer tesis" statüsüne kavuştu. Bu kapsamda Akkuyu NGS, Türkiye'nin '2053 net sıfır emisyon' hedefine sağlayacağı katkıyla da önem taşıyor" açıklamasında bulundu.

AKKUYU ÇEVRE KORUMA KAVRAMINI BİRADIM İLERİYE GÖTÜRDÜ

Türkiye'de nükleer alandaki en önemli gelişmenin Akkuyu NGS'ye ilk yakıtın gelişi olduğunu sözlerine ekleyen NÜKAD Başkanı Bahire Gül Göktepe, "Bununla beraber Türkiye'nin 2050 hedefleri içinde yenilenebilir enerji ve ilgili teknolojilerde büyüme potansiyelinin değerlendirilme çalışmaları önem taşıyor. Akkuyu NGS inşaatıyla çevreyi koruma kavramı bir adım ileri taşınıyor" diyerek Akkuyu NGS inşaatının gelişme sürecinde Türkiye'de çevre koruma kavramını bir adım daha ileriye götürerek ulusal çevre güvenliğinin oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

Göktepe konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Nükleer teknolojiye sahip ülkelerde her alanda güvenlik kültürü gelişir. Dolayısıyla bizlere çok daha fazla çalışmak, kamuoyunda nükleer enerjinin ülkemizin kalkınmasında çevre konusundaki önemli ve vazgeçilmez rolünü gündeme getirmek için çok daha fazla etkileşime girmek düşüyor. Ancak bizler gücümüzü mademki bilgimizden, araştırmalarımızdan alıyoruz, eski adıyla Çekmece Nükleer Araştırma Merkezinin rehabilitasyonu ile tekrar eski verimli günlerine dönmesi, nükleer alanda ulusal Ar-Ge'ye acilen önem ve öncelik verilmesi ülkemizin nükleer gücüne/kapasitesine güç katacaktır. Akkuyu çok uzun ince bir yoldur. Akkuyu inşaatı hızla devam ederken Çekmece'nin kamuoyunu nükleer alanda bilgilendirme, ulusal güvenlik kültürümüzü geliştirme, atık yönetimi ve acil durum (teknolojik kazalar ve doğal afetler) hazırlık eğitimi çalışmalarının odak noktası haline gelmesi çok önemlidir. Aynı zamanda İstanbul'un muhteşem doğal yaşam alanı olarak korunması için yıllarca emek ve özen gösterdiğimiz zengin biyolojik çeşitliliği ile sürdürülmesi, nükleer enerjinin çevreyle olumlu etkileşiminin en güzel göstergesi olarak muhafaza edilmesi elzemdir."

2023, NÜKLEER ALANDA OLUMLU GELİŞMELERE DAMGA VURDU

Bu yıl, özellikle son iki ayda nükleer alandaki gelişmelerin de dikkat çektiğini vurgulayan Göktepe, "Söz konusu umut veren gelişmeler, özellikle iklim değişikliği konusunda dünya ve Türkiye genelinde nükleere bakış açısı farkındalığının artışıdır. İklim değişikliği açısından son yıllarda gözlemlenen onca olumsuzluğun yanı sıra bu yıl olumlu gelişmelerin haberlerini de alıyoruz. Bunlar arasına başta nükleer enerjinin iklim değişikliğine karşı çözüm odaklı haberlerinden en dikkat çekenler, Avrupa Birliğine üye 16 ülke arasında oluşturulan Nükleer İttifak tarafından yapılan açıklama. Avrupa'nın Nükleer İttifakı tarafından geçen hafta yayınlanan bu açıklamaya göre; nükleer enerji, mevcut nükleer tesislerin güvenli bir şekilde işletilmesi, 30 ila 45 yeni büyük reaktörün devreye alınması ve ilaveten küçük modüler reaktörlerin geliştirilmesi yoluyla Avrupa Birliği'ne, '2050 yılına kadar 150 GW'a kadar elektrik kapasitesi' sağlayabilir. Halen nükleer enerji AB'ye yaklaşık 100 GW kurulu güç sağlıyor" dedi.

Bir diğer önemli gelişmenin ise Uluslararası Enerji Ajansı IEA raporunda açıklandığı gibi temiz enerji yatırımlarının hızla artış eğilimi göstermesi olduğunu belirten Göktepe, "Rapora göre, bu yıl küresel olarak enerjiye yatırılacak olan 2,8 trilyon ABD dolarının yaklaşık üçte ikisinin nükleer de dahil olmak üzere temiz teknolojilere gitmesi bekleniyor. Ancak yeni yayınlanan bu rapora göre, temiz enerji yatırımlarındaki etkileyici artışın az sayıda belli ülkelerde yoğunlaşıyor olması düşündürücü" diye konuştu.