Nuh'un Ankara Makarnası ve İs-Ra Gıda Soruşturması Sonuçlandı

REKABET Kurulu, Nuh'un Ankara Makarnası ile İs-Ra Gıda ve İhtiyaç Maddeleri firmalarına yönelik soruşturmada, şirket temsilcilerinin sözlü savunmasını dinledi.

Rekabet Kurulu, gıda pazarında faaliyet yürüten 2 firmanın alıcıların yeniden satış fiyatını belirlemeye yönelik eylemleriyle 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik 7 Temmuz 2022 yılında soruşturma başlattı. Hakkında soruşturma yürütülen tarafların yazılı savunma süreçlerinin tamamlanmasının ardından Rekabet Kurumu merkez binasında sözlü savunma toplantısı yapıldı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kurul üyeleri, soruşturma heyeti ve firmanın temsilcileri katıldı. Soruşturma heyeti, gerçekleştirilen tespitlerin sonucuna ilişkin görüşünü açıkladı.Yapılan incelemeler ve tespitler sonucunda elde edilen bulguların, ilgili mevzuat ve içtihat çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde; Nuh'un Ankara Makarnası ve İs-Ra Gıda'nın 4054 sayılı Kanun'un ihlal edildiğine yönelik bulguya ulaşılamadığı, idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı sonucuna ulaşıldı. Ayrıca, İs-Ra Gıda firmasının yerel marketlere fiyat bildirirken; fiyatın azami veya tavsiye niteliğinde olduğunu açık şekilde belirtmesi gerektiği bildirildi. Ardından şirket temsilcileri söz alarak, soruşturmaya konu hususlar hakkında sözlü savunma yaptı. Rekabet Kurulu'nun nihai kararını 15 gün içerisinde açıklaması bekleniyor.