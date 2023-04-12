Novatek, Rusya'nın Sahalin-2 projesindeki Shell'e ait hisseleri alacak

Rus hükümeti, Shell'in Sahalin-2 adlı petrol ve doğal gaz projesindeki hisselerinin Novatek'e satışını onayladı.

Rus hükümeti tarafından yayınlanan karara göre, Novatek, Sahalin-2'de Shell'e ait yüzde 27,5 hisseyi 94,8 milyar ruble bedelle (yaklaşık 1,2 milyar dolar) satın alacak.

Rusya'nın doğusundaki Sahalin-2 projesi, ülkedeki en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve petrol üretim projeleri arasında yer alıyor.

Ukrayna savaşından önce Sahalin-2'nin ana ortakları arasında yüzde 50 ile Gazprom, yüzde 27,5 ile Shell, yüzde 12,5 ile Mitsui ve yüzde 10 ile Mitsubishi bulunurken, Shell eylül ayında yaptığı açıklamada projeden çekileceğini duyurmuştu.

Rus Kommersant gazetesinin 6 Mart tarihli haberinde, ülkenin en büyük özel doğal gaz şirketi Novatek'in Shell'e ait hisseyi almak için Rus hükümetine başvuruda bulunduğu belirtilmişti.