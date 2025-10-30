Haberler

Novatek Başkanı Mihelson: Rus LNG'si Küresel Pazardan Dışlanamaz

Novatek'in Başkanı Leonid Mihelson, Rus sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) küresel pazardan dışlanmasının imkansız olduğunu ve Avrupa'daki talebin artmasının Rus LNG'sine olan ihtiyacı artıracağını vurguladı. Mihelson, İstanbul'daki forumda enerji işbirliğinin yeni gerçeklerini değerlendirdi.

Rusya'nın en büyük özel doğal gaz şirketi Novatek'in Başkanı Leonid Mihelson, Rus sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) küresel pazar dışında tutulmasının imkansız olduğunu söyledi.

Mihelson, İstanbul'da düzenlenen 18. Verona Avrasya Ekonomi Forumu'ndaki "Enerji İşbirliğinin Yeni Gerçekleri: Küresel İlerleme için Yenilikçi Stratejiler" başlıklı oturumda konuştu.

LNG tüketimi ile tüketim yapılan bölgeler arasında yüzde 100 bağlantı bulunmadığını belirten Mihelson, "Pazar küresel bir durumda. Avrupa Birliği, 19'uncu yaptırım paketine Rus LNG'sinin ithalatını 2027'ye kadar durdurmayı ekledi." dedi.

Rusya'nın halihazırda küresel LNG pazarında yüzde 10 paya sahip olduğuna işaret eden Mihelson, "Bu hacim de dolayısıyla başka pazarlara gidecek. Rus LNG'sini küresel pazar dışında tutmak imkansız. Fiyatlarda benzeri görülmemiş bir artış olacak. Bu durumda, en yüksek faturayı da Avrupalı tüketiciler ödeyecek." diye konuştu.

Mihelson, ABD'deki LNG projelerinin Avrupa'da hızla artan talebe yetişemeyeceğini vurgulayarak, "Avrupa'da LNG talebinin bu yıl yaklaşık yüzde 4 artması bekleniyor. ABD'de ihracat ise daha az artacak." ifadesini kullandı.

ABD'de veri merkezlerinin hızla geliştirildiğini ve bu durumun da iç talebi arttırdığına işaret eden Mihelson, ABD'nin LNG ihracatının da kısıtlanacağına dikkati çekti.

Mihelson, tüketicilerin, uzun vadeli sözleşmeler yerine, petrol piyasası gibi esnek tedarik koşullarını tercih ettiklerini de sözlerine ekledi.

Çırağan Sarayı'nda başlayan ve yarın da devam edecek forum, İtalyan sivil toplum kuruluşu Associazione Conoscere Eurasia tarafından organize ediliyor.

Forum bu yıl "New Energy for New Economic Realities" (Yeni Ekonomik Gerçeklikler için Yeni Enerji) teması altında, "The Art of Innovation" (Yeniliğin Sanatı) sloganını taşıyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
