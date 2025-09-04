Haberler

Novatek, Arktik LNG 2 Tesisinden İlk Sevkiyatı Gerçekleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın en büyük bağımsız doğal gaz üreticisi Novatek, Arktik LNG 2 tesisinden sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatına başladığını duyurdu. İlk gemi Çin'e girdi.

Rusya'nın en büyük bağımsız doğal gaz üreticisi Novatek'in, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi Arktik LNG 2'den sevkiyata başladığı bildirildi.

Novatek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yevgeniy Ambrosov, Rusya'nın Vladivostok şehrinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Arktik LNG 2'nin çalışmaya başladığını belirten Ambrosov, "Yüklemeler başladı. İlk gemi Çin'e giriş yaptı." dedi.

Novatek, tesisteki üretime 2023'te başlarken, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle sevkiyat sürecinde aksaklıklar yaşanmıştı. Rusya'nın en büyük LNG projelerinden Arktik LNG 2'de Novatek, yüzde 60 payla ana hissedar konumundayken projede Fransız TotalEnergies yüzde 10, Çinli CNPC ve CNOOC yüzde 10'ar, Japon Mitsui ve JOGMEC'den oluşan konsorsiyum ise yüzde 10 paya sahip.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
Montella ve Merih'ten 'Futbolcular arasında sorun var mı?' sorusuna yanıt

Bütün ülkenin cevabını merak ettiği soruyu yanıtladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takım kaptanı listede yok! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu

Takım kaptanı listede yok! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.