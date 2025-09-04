Novatek, Arktik LNG 2 Tesisinden İlk Sevkiyatı Gerçekleştirdi

Rusya'nın en büyük bağımsız doğal gaz üreticisi Novatek'in, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi Arktik LNG 2'den sevkiyata başladığı bildirildi.

Novatek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yevgeniy Ambrosov, Rusya'nın Vladivostok şehrinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Arktik LNG 2'nin çalışmaya başladığını belirten Ambrosov, "Yüklemeler başladı. İlk gemi Çin'e giriş yaptı." dedi.

Novatek, tesisteki üretime 2023'te başlarken, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle sevkiyat sürecinde aksaklıklar yaşanmıştı. Rusya'nın en büyük LNG projelerinden Arktik LNG 2'de Novatek, yüzde 60 payla ana hissedar konumundayken projede Fransız TotalEnergies yüzde 10, Çinli CNPC ve CNOOC yüzde 10'ar, Japon Mitsui ve JOGMEC'den oluşan konsorsiyum ise yüzde 10 paya sahip.