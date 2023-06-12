Novartis, Chinook Therapeutics'i 3,5 milyar dolara satın alıyor

Novartis, ABD'li biyoteknoloji firması Chinook Therapeutics'i 3,5 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardı. Chinook Therapeutics, böbrek hastalıkları tedavisine yönelik ilaçlar geliştiriyor. Satın alma işlemi 2023'ün ikinci yarısında tamamlanacak.

Merkezi İsviçre'de bulunan ilaç üreticisi Novartis'in, böbrek hastalıkları ilaçları alanındaki konumunu genişletmek için ABD'li biyoteknoloji firması Chinook Therapeutics'i 3,5 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığı bildirildi.

İki şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, böbrek hastalıkları tedavisine yönelik ilaçlar geliştiren Chinook Therapeutics, Novartis'in nakit 3,5 milyar dolarlık (hisse başına 40 dolar) satın alma teklifini kabul etti. Ayrıca hissedarlara gelecekteki başarılara bağlı olarak 300 milyon dolarlık koşullu ödeme yapılacak.

Satın alma işleminin 2023'ün ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor

Novartis, daha önce de gen terapileri konusunda çalışmalar yapan ABD'li Vedere Bio, İsviçreli Arctos Medical'i ve İngiliz gen tedavi şirketi Gyroscope Therapeutics'i satın almıştı.