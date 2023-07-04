DAHA önce tapuda gerçekleştirilen taşınmaz satışının noterde de yapılabilmesine imkan sağlayan düzenleme hayata geçti. İlk uygulama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla gerçekleşti. Bakan Tunç, "Tapuda sadece hafta içi yapılabilen taşınmaz satışıyla ilgili işlemler bundan sonra artık hafta sonu da gerçekleşmiş olacak" dedi.

Noterde 'tapu' dönemi başladı

DAHA önce tapuda gerçekleştirilen taşınmaz satışının noterde de yapılabilmesine imkan sağlayan düzenleme hayata geçti. İlk uygulama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla gerçekleşti. Bakan Tunç, "Tapuda sadece hafta içi yapılabilen taşınmaz satışıyla ilgili işlemler bundan sonra artık hafta sonu da gerçekleşmiş olacak" dedi.

Arsa, tarla, konut, iş yeri gibi taşınmaz satışlarının noterliklerde de yapılabilmesine imkan sağlayan uygulama bugün ülke genelinde başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 65'inci Noterliği'nde gerçekleşen ilk uygulamaya katıldı. Bakan Tunç, noterlik uygulamalarında önemli bir aşamayı daha kaydettiklerini belirterek, geçen yıl 28 Temmuz'da yargı paketiyle hayata geçen taşınmaz satışlarının noterliklerde de yapılabilmesine imkan sağlayan yasal düzenlemenin uygulamasını bugün başlattıklarını belirtti. Tunç, "Son 21 yılda bürokrasiyi azaltan işlemler bakımından noterlik hizmetlerinde de çok kolaylaştırıcı ve vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden yararlanmasını daha etkin, daha kolay ve daha hızlı sağlayabilecek önemli düzenlemelere imza attık. Bunlardan en önemlisi işte bugün uygulamasını başlattığımız tapuda gerçekleştirilebilen taşınmaz satışının noterlerde de yapılabilmesine imkan sağlayan önemli bir düzenleme. Noterlerimiz artık nöbetçi noter uygulamasıyla hafta sonu da vatandaşlarımızın hizmetlerine imkan sağlıyorlar. Tapuda, resmi dairelerde sadece hafta içi yapılabilen taşınmaz satışıyla ilgili işlemler bundan sonra artık hafta sonu da gerçekleşmiş olacak. Bu da çok önemli bir kolaylık" dedi.

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Haber-Kamera: Enes GEYİK- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA, -