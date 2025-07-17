Norwegian Viva Yolcu Gemisi Bodrum'a Geldi

Norwegian Viva Yolcu Gemisi Bodrum'a Geldi
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Bodrum'a gelen Norwegian Viva yolcu gemisi, 3 bin 581 yolcu ile birlikte 293 metre uzunluğu ile dikkat çekiyor ve Rodos'a doğru yola çıkacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Norwegian Viva adlı yolcu gemisi, 3 bin 581 yolcu getirdi.

Bahamalar bayraklı 293 metre boyunda 44 metre genişliğindeki Norwegian Viva, sabah saatlerinde Yuanistan'ın Santorini Limanı'ndan Bodrum'a geldi. 2023 yılında İtalya'da 850 milyon dolara maliyetle inşa edilen dev kruvaziyerde ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam 3 bin 581 yolcu, 1452 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edecek.

Yaklaşık 70 metre yüksekliğindeki gemi 1646 kabinde 3 bin 950 yolcuyu misafir edebiliyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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