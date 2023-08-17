Norveç Merkez Bankası Politika Faizini Yüzde 4'e Yükseltti

Norveç Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4 seviyesine yükseltti. Banka, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4'e çıkardı. Bu artışla birlikte politika faizi, 2008 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Norveç Merkez Bankası Başkanı, ekonominin beklendiği gibi seyretmesi durumunda eylül ayında bir kez daha faiz artışı yapılacağını belirtti. Ekonomistler, bankanın politika faizini yılın üçüncü çeyreğinin sonuna kadar yüzde 4,25'e çıkaracağını öngörüyor.