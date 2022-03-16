Norveç doğal gaz üretimini artıracak

Norveçli enerji şirketi Equinor, işlettiği üç sahadan daha fazla gaz üretimi yapılabilmesi için izinlerin alındığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, ülkenin kıta sahanlığında işlettiği Oseberg, Troll ve Heidrun sahalarından daha fazla gaz üretimi yapılacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, Oseberg sahası için yenilenen üretim izniyle sahadan doğal gaz ihracının 30 Eylül'e kadar yaklaşık 1 milyar metreküp, Heidrun sahasından gaz ihracının ise 2022 için 400 milyon metreküp artması hedefleniyor.

Norveç, halihazırda AB'nin gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini karşılıyor.