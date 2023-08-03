Norveç, Çin ile işbirliğini genişletmek istiyor

Norveç Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret ve Sanayi Bakanlığı kıdemli danışmanları, Çin ile işbirliğinin Norveç'e fayda sağladığını ve bu işbirliğini genişletmek istediklerini belirtti. İki ülke ekonomisinin birbiriyle uyum içinde olduğunu vurgulayan danışmanlar, Norveç'in özellikle deniz ürünleri ihracatı alanında Çin ile işbirliğini artırmak istediğini ifade etti.

OSLO, 3 Ağustos (Xinhua) -- Norveç Dışişleri Bakanlığı kıdemli danışmanı Tobias Svenningsen ile Ticaret ve Sanayi Bakanlığı kıdemli danışmanı Simen Svenheim, Çin'le işbirliği yapmanın Norveç'e fayda sağladığını ve hükümetin bu işbirliğini genişletmek istediğini belirtti.

İki danışman, Çarşamba günü Norveç'teki Çin Büyükelçiliği'nde Çin ekonomisi, Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) ve Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı (CIFTIS) konulu seminerde konuşma yaptı.

Svenningsen, "Norveç açısından bakıldığında, bizlerin (Norveç ve Çin) bağları koparma durumunda olduğunu düşünmüyorum çünkü ekonomilerimiz birbiriyle daha uyumlu. Rekabet halinde değiliz" dedi.

Svenningsen, iç içe geçmiş küresel tedarik zincirleri ve çeşitli sektörlerdeki yakın ikili ilişkiler sayesinde iki ülke ekonomisinin birbiriyle uyum içinde olduğunu vurguladı.

Çin'de faaliyet gösteren Norveçli işletmelerin başarılı ve karlı olduğunu kaydeden Svenningsen, Norveç'in Çin'le okyanus ekonomisi, özellikle de deniz ürünleri ihracatı alanında işbirliğini artırmak istediğini kaydetti.

Svenheim ise Çin'in devam eden ekonomik büyümesinin, özellikle Çin'in 20 yıl önce çok taraflı ticaret sistemine girmesiyle, Norveç'e büyük faydalar getirdiğini ifade etti.

Norveç'in Çin yapımı elektrikli araç ithalatında büyük artış olduğunu kaydeden Svenheim, söz konusu Çinli markaların ikili ekonomik işbirliğine de katkıda bulunduğunu belirtti.

İki danışman da Norveçli işletmelerin CIFTIS ve CIIE fuarlarına katılmasına yönelik desteklerini dile getirdi.

CIFTIS, Eylül ayının başlarında Beijing'de, CIIE ise Kasım ayının başlarında Shanghai'da düzenlenecek.

Norveç'teki Çin Büyükelçiliği'nde Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı olarak görev yapan Chen Wenlin, seminerde yaptığı konuşmasında Çin'in son zamanlardaki ekonomik durumu ve ülkenin CIIE ve CIFTIS fuarlarına yönelik hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Chen, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Norveç İnovasyon Kümeleri ve Norveç Deniz Ürünleri Konseyi de dahil olmak üzere ülkedeki birçok örgüt ve şirket, CIIE ve CIFTIS'e katılmak için kayıt yaptırdı" dedi.¦