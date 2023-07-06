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Norveç, Çin'e somon ihracatını artırdı

Norveç, Çin'e somon ihracatını artırdı

Ekonomi Haberleri

Norveç'in başkenti Oslo'daki bir süpermarkette satışa sunulan somon ve diğer deniz ürünleri, 5 Temmuz 2023. Norveç Deniz Ürünleri Konseyi (NSC) tarafından Çarşamba günü açıklanan rakamlara göre, Norveç'in bu yılın ilk yarısında Çin'e somon ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67'lik bir artışla 23.500 metrik tona ulaştı. (Fotoğraf: Chen Yaqin/Xinhua)

OSLO, 6 Temmuz (Xinhua) -- Norveç'in başkenti Oslo'daki bir süpermarkette satışa sunulan somon ve diğer deniz ürünleri, 5 Temmuz 2023. Norveç Deniz Ürünleri Konseyi (NSC) tarafından Çarşamba günü açıklanan rakamlara göre, Norveç'in bu yılın ilk yarısında Çin'e somon ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67'lik bir artışla 23.500 metrik tona ulaştı. (Fotoğraf: Chen Yaqin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti Norveç Ekonomi Haberler

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