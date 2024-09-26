Nordex Group Türkiye'den Avrupa'ya Rüzgar Ekipmanı İhracatını Artırıyor

Karasal rüzgar türbin sistemleri üreticisi Nordex Group Avrupa Bölümü Üst Yöneticisi (CEO) İbrahim Özarslan, şirketin 2013'ten beri Türkiye'de yatırım yaptığını belirterek, "Geçen yıl Türkiye'den Avrupa'ya 900 milyon avroluk rüzgar ekipmanı ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl sonunda 800 milyon avroya ulaşmayı hedefliyoruz."dedi.

Özarslan, WindEnergy Hamburg Karasal ve Deniz Üstü Rüzgar Etkinliği kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Nordex Group'un, 2007'den beri Türkiye'de faaliyet gösterdiğini ve rüzgar kanadı, kule ile diğer ekipmanların üretimini gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'deki ekipman üretimlerinin çoğunun Avrupa'daki projelere gittiğini ifade eden Özarslan, "Başka ülkelere de gönderiyoruz. Buna rağmen yerli pazarı da önemli buluyoruz. Hatta yerli aksam üretiminin desteklenmesi bizim için çok daha önemli. Yerli pazar Türkiye'den beslenecek, oradan Avrupa ve küresel pazara açılacak." diye konuştu.

Özarslan, dünya genelinde türbin kapasite ve hacimlerinin büyüdüğünü, bu teknoloji ışığında Türkiye'de her yıl 1 gigavattan fazla kurulum gerçekleşebileceğini kaydetti.

Düşen petrol fiyatları yenilenebilir enerji yatırımlarını etkilemiyor

Türkiye'nin rüzgar enerji potansiyeli dikkate alındığında gelecek yıllarda büyük kapasite artışlarının beklendiğini dile getiren Özarslan, şöyle devam etti:

" Türkiye'de yıllık 1 gigavattan fazla rüzgar enerjisi kurulumu yapmamız lazım. Elektrik talebi artan bir ülke olarak hacmin ve pazarın daha büyük olması lazım. Türkiye pazarında belirli bir rüzgar enerjisi endüstri oluştu. Hem Türkiye için üretiyoruz hem Türkiye dışı için üretiyoruz. Ana komponentler dediğimiz hacmi büyük komponentlerden kanat, kule, jeneratör, belirli aksamlar Türkiye'de üretiliyor. Nordex Group, 2013'ten beri Türkiye'de yatırım yapıyor, geçen yıl Türkiye'den Avrupa'ya 900 milyon avroluk rüzgar ekipman ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl sonunda 800 milyon avroya ulaşmayı hedefliyoruz."

Özarslan, küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün eskisi gibi yenilenebilir enerji yatırımlarını etkilemediğini belirterek, "Elektrik piyasası elektrik fiyatları, enerji yatırımlarını etkiliyor. Küçük de olsa petrol fiyatlarının etkisi olabilir ancak petrol fiyatı düştü buna paralel yenilenebilir enerji yatırımları da düşecek diye bir denklem artık yok." ifadelerini kullandı.