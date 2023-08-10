Nordex Enerji, yeni Türkiye ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü'nü atadı

Rüzgar enerjisi sektörünün önde gelen şirketlerinden Nordex Enerji, Ender Özatay'ı Türkiye ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak atadı. Özatay, farklı global şirketlerde üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır.

Rüzgar enerjisi sektörünün önde gelen şirketlerinden Nordex Enerji'nin yeni Türkiye ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürlüğü'ne, farklı global şirketlerde üst düzey yönetici olarak görev yapan Ender Özatay getirildi.

Rüzgar enerjisi sektöründe türbin üreticileri arasında Türkiye pazar liderlerinden biri olan Nordex Enerji, yeni genel müdürünü seçti. İş dünyasında farklı sektörlerde üst düzey yöneticilik yapan Ender Özatay, Nordex Enerji A.Ş.'nin Türkiye ve Orta Doğu Bölge Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak yeni görevine başladı.

Yapılan açıklamaya göre, profesyonel iş yaşamında büyük bölümü üst düzey yöneticilik pozisyonunda olmak üzere farklı sektörlerde önemli çalışmalara imza atan Özatay, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden 1996 yılında mezun oldu. Özatay, iş hayatına aynı yıl Yapı Merkezi'nde satış mühendisi olarak adım attı. Yapı Merkezi'nde çalışırken bir yandan da Marmara Üniversitesi'nde MBA eğitimini tamamlayan Özatay, son olarak inşaat endüstrisinin en önemli oyuncularından, kalıp ve iskele sektörünün lider firması Avusturya'lı DOKA'da, Türkiye ve Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdürlüğünü yürüttü. Doka'da 10 yıla yakın bir süre boyunca Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en önemli altyapı ve üstyapı projelerine ekibiyle beraber imza attı.

40'ı aşkın ülkede önde gelen rüzgar türbini tedarikçisi

Şirketten verilen bilgiye göre, dünyanın değişik bölgelerinde 40'tan fazla ülkede 32 GW üzerinde kurulu güçle dünyanın önde gelen rüzgar türbini tedarikçisi olan Nordex Group, Türkiye rüzgar enerjisi pazarında bugün itibariyle ulaştığı 3566.63 MW işletmede kurulu gücün yanı sıra inşa halinde olan 80 türbin ve 745 MW güçle beş farklı saha proje faaliyetlerine devam ediyor. Almanya, İspanya, Brezilya, ABD, Hindistan ve Meksika'da üretim tesisleri bulunan grup, ürün portfoyünde onshore (karasal) türbin pazarına odaklanıp yatırımcılarına 4 ila 6.X MW aralığında türbinleri sunuyor. Grup, Türkiye'de 3 GW'ın üzerinde kurulu güç ve 1000'den fazla türbiniyle faaliyet gösteriyor ve yüzde 29,86 pazar payına sahip. - İSTANBUL