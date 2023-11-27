Vatandaşların yoğun ilgisini gören 'nöbetçi noterlik' uygulamasında hizmetin başladığı günden bu yana 2 milyon 374 bin 653 işlem yapıldı. Ticari işletmeler ve hafta içi iş yoğunlukları nedeniyle noterlik işlemlerini yaptıramayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği nöbetçi noterlik hizmetlerine Kovid-19 sürecinde yaklaşık 1,5 yıl ara verilmişti.

Nöbetçi Noterlik Uygulamasında 2 Milyon 374 Bin 653 İşlem Yapıldı

Vatandaşların yoğun ilgisini gören 'nöbetçi noterlik' uygulamasında hizmetin başladığı günden bu yana 2 milyon 374 bin 653 işlem yapıldı.

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin çalışmasıyla 6 Nisan 2019'da ülke genelinde hafta sonları nöbetçi noterlik uygulamasına geçildi. Hafta sonu nöbetçi olarak hizmet veren noterliklerde 1 milyon 593 bin 290'ı ikinci el araç satışı, 163 bin 140'ı ilk tescil işlemi olmak üzere 2 milyon 374 bin 653 işlem gerçekleştirildi.

Ticari işletmeler ve hafta içi iş yoğunlukları nedeniyle noterlik işlemlerini yaptıramayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği nöbetçi noterlik hizmetlerine Kovid-19 sürecinde yaklaşık 1,5 yıl ara verilmişti. İl ve bazı ilçelerde hafta sonları nöbetçi olarak belirlenen noterler, 10.00-16.00 saatlerinde öğle tatili vermeden hizmet sunuyor. Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden öğrenilebiliyor. - ANKARA