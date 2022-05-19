NN Hayat ve Emeklilik'ten Türkiye'deki gençlere yurt dışında ve uzaktan çalışma imkanı - Haberler

NN Hayat ve Emeklilik, NN IT HUB ile Türkiye'deki tersine beyin göçüne destek veriyor.

NN Hayat ve Emeklilik'ten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında, uluslararası bir şirkette çalışma fırsatına sahip olmak isteyen gençlere, Türkiye'de yaşamaya devam ederken, yurt dışına uzaktan çalışma imkanı sunuluyor.

NN Romanya ile başlatılan projeye, NN Çekya dahil oldu.

Dünyanın köklü sigorta ve yatırım yönetimi şirketlerinden NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, yurtdışında kariyer yapmak isteyen gençlere Türkiye'de kalıp uluslararası bir şirkette uzaktan çalışma fırsatı sunuyor.

NN Group'un uluslararası projesi NN IT HUB, Türkiye'nin bilgi teknolojileri alanında başarılı gençlerine, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki şirketlerinde kariyer imkanı sağlıyor. NN Group'a bağlı farklı ülkelerdeki iş birimlerinin dahil olduğu program kapsamında, beş genç yetenek ile başlayan program farklı pozisyon ve ülkelerin de dahil edilmesiyle büyüyerek devam edecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen NN Hayat ve Emeklilik İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hong-Wha Ling, odaklandıkları iki önemli konunun topluma katkı ve dijitalleşme olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz NN IT HUB projesi, günümüz pandemi koşullarına uygun olarak gençlere çalışma fırsatı sunarken bir yandan da Türkiye'nin teknoloji alanında başarılı gençlerinin ülkemizde kalmasına destek veriyor. Böylece hem topluma katkı sağlama hedeflerimizi sürdürüyor hem de gerek şirketimiz gerekse sektörümüzün dijitalleşme misyonuna hizmet ediyoruz.

Gençlerimiz yurtdışı kariyer hedeflerine ulaşma imkanı elde ederken, esnek çalışma saatleri, eğitime devam etme olanakları, dünyadaki en yeni teknolojiler ve çözümlerle ilgili çalışma gibi ayrıcalıklara da sahip olabiliyor. Şu anda iki ülke ile devam ettirdiğimiz projenin diğer firmalara örnek olacağına da inanıyoruz."