NN Hayat ve Emeklilik Müşterileri Devlet Katkısı Avantajından Yararlanıyor

NN Hayat ve Emeklilik müşterileri, zaman zaman yapılan kampanyalara katılarak birikimlerini artırırken, bir yandan da yüzde 30 devlet katkısı avantajından yararlanıyor.

NN Hayat ve Emeklilik müşterileri, zaman zaman yapılan kampanyalara katılarak birikimlerini artırırken, bir yandan da yüzde 30 devlet katkısı avantajından yararlanıyor.

NN Hayat ve Emeklilik açıklamasına göre, dünyanın köklü sigorta ve yatırım yönetimi şirketlerinden NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, BES'in Devlet Katkısı avantajının, üst limitten hak edilmesi için düzenlediği kampanyalarla farkındalık sağlıyor.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yapılan katkı payı ödemelerine devlet tarafından, katkı payı tutarının yüzde 30'u oranında devlet katkısı ödemeleri ile destek sunuluyor. Bu yüzde 30'luk devlet katkısından en yüksek seviyede faydalanılması için her yıl üst limitten katkı payı ödemesi yapılması gerekiyor.

Bireysel emeklilik sisteminde bir katılımcının takvim yılı içerisinde yararlanabileceği maksimum devlet katkısı tutarı, yıllık brüt asgari ücretin yüzde 30'u ile sınırlı. Yıllık brüt asgari ücret ve üzerinde katkı payı ödemesi yapanlar, devlet katkısı avantajından en yüksek seviyede faydalanırken, NN Hayat ve Emeklilik, belli bir tutarın üzerinde birikimi olan katılımcılara ayrıca Fon Danışmanlığı hizmeti veriyor ve katılımcılar için online fon bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriyor. Belli bir tutarın üzerinde birikimi olan müşterilere, akaryakıt indirimi, araç check-up bakımı, sağlıklı beslenme-diyetisyen danışmanlığı ve diğer pek çok hizmet indirimli olarak, havalimanı transferi gibi hizmetler de ücretsiz olarak sunuluyor.

Yatırılan katkı payları, NN Hayat ve Emeklilik'in danışmanlığında ve geniş seçeneklere sahip yatırım fonlarında işlem görerek değerleniyor. Fon Danışmanlık hizmeti ve fon çeşitliliğinin katkıları ile yatırım getirisi üzerinden sağlanan stopaj avantajları sayesinde BES, önemli bir tasarruf ve yatırım aracı olarak görülüyor. Ayrıca App Store ve Google Play üzerinden indirilebilen "NN Senin Mobilin" uygulaması ile BES işlemlerinin daha hızlı ve kolay gerçekleştirilmesi sağlanıyor ve katkı payı artırma, fon dağılımı ve katkı payı değişikliği gibi işlemlerde pratik ve kolay kullanım olanağı sunuluyor.

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılmak, mevcuttaki BES sözleşmesinin katkı payını artırmak veya BES ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için NN Hayat ve Emeklilik acenteleri ve ING Bank Şubelerinden başvuru yapılabiliyor. Ayrıca "444 1 666" numaralı NN Müşteri İletişim Merkezi'nden ya da NN Hayat ve Emeklilik İnternet Şubesi ve NN Senin Mobilin uygulamasından da sözleşmeler hakkında bilgi edinilebiliyor.