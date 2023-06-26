NKÜ Ziraat Fakültesi'nden mavi sertifikalı aronya satışı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Birimi, doku kültürü ile üretilen mavi sertifikalı aronyaları satışa çıkardı. Üretim birim müdürü Doç. Dr. Hayat Topçu, aronyaların üreticiler tarafından satın alınabileceğini belirtti ve sertifikaya sahip aronya üretimi yapacak üreticilere devletin destek verdiğini vurguladı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Biriminde (ZİRAATBİYOTEK) üretilen "Mavi sertifikalı aronyalar" satışa çıkarıldı.

Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Birim Müdürü Doç Dr. Hayat Topçu, AA muhabirine, bölgede bitki çeşitliliğini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

NKÜ'nün, Naip Mahallesi'ndeki birimde araştırma ve üretim çalışmalarının yapıldığını belirten Topçu, laboratuvarda steril koşullarda oluşturulan yapay besin ortamında doku kültürü ile üretilen aronyaların üreticiler tarafından satın alınabileceğini söyledi.

Topçu, birimde yaptıkları çalışmalarla bitkilerde mikro çoğaltım, dış ortama alıştırma yaptıklarını belirterek, "Doku kültürü ile üretilen bitkiler tüpte geliştiği için her mevsim ekilebilir. Bitkilerimiz daha verimli ve dış koşullardan bağımsız şekilde olduğu için küçük alanlardan çok fazla bitki elde edebiliyoruz. Aronya yeni bir bitki ancak ülkemizde birkaç yıldır çok fazla talep görüyor. Mavi sertifikalı üretim yapan çok az yer olduğu için bizde mavi sertifikalı ürünlerimizi birimimizde üretiyoruz." diye konuştu.

Üreticilere öncü olmak amacıyla mavi sertifikalı aronya üretimi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Topçu, sertifikaya sahip aronya üretimi yapacak üreticilere devletin ayrıca destek verdiğinin de altını çizdi.

Üniversitenin internet sayfasından duyuru yaparak aronya satışını ilan ettiklerini vurgulayan Topçu, "Mavi sertifikalı ürün alındığında hangi çeşidin alındığı biliniyor ve herhangi bir çeşit karışıklığı yaşanmıyor. Doku kültürü ile aronya üretimine yeni başladık. Seralarımızda 15 bin bitkimiz mevcut. Boyuta göre çiftçiye ulaşma fiyatları değişiyor. 30 santimetre üzeri ve daha küçük boyda bitkilerimiz mevcut." ifadelerini kullandı.