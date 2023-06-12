Nizip ve Nevşehir Ticaret Borsaları Kardeş Borsa Protokolü İmzaladı

Nizip Ticaret Borsası ile Nevşehir Ticaret Borsası arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik kardeş borsa protokolü imzalandı. Her iki borsa başkanı da protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Nizip ve Nevşehir ticaret borsaları arasında kardeş borsa protokolü imzalandı.

Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı, Nevşehir Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen imza töreninde, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik düzenlenen protokolünün her iki borsa için hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ise birlikten kuvvet doğacağını belirterek, "Dileriz ki borsalarımız arasında ekonomik ve insani ilişkileri güçlendirme, hizmet ve kalite anlayışını paylaşma amacıyla girdiğimiz bu yol başarıyla amacına ulaşır. Protokolümüz her iki borsamıza hayırlı olsun." dedi.

Konuşmaların ardından her iki borsa başkanları tarafından kardeş borsa protokolü imzalandı.