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Nizip TOBB Ortaokulu Açıldı

Nizip TOBB Ortaokulu Açıldı
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Nizip TOBB Ortaokulu'nun açılışında eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik açıklamalarda bulundu ve projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Nizip TOBB Ortaokulu'nun açılışına katıldı.

Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, okulun ilçeye ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

İlçedeki eğitim altyapısının daha da güçleneceğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her köşesinde eğitim kalitesini yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Nizip TOBB Ortaokulu, bu anlayışla inşa edildi ve gençlerimizin eğitimine katkı sağlamak için kapılarını açtı. Bu vesileyle projeye katkıda bulunan tüm oda ve borsa başkanlarımıza teşekkür ediyorum."

Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu da emeği geçenlere teşekkür etti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve protokol üyeleri daha sonra okulun bahçesine fidan dikti.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Ekonomi
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