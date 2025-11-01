Haberler

Nitrocare, Sivas'tan Dünyaya Açıldı: 100'den Fazla Ülkeye İhracat

Güncelleme:
Sivas'ta 20 yıldır medikal ekipman üreten Nitrocare firması, gerçekleştirdiği ihracatlarla Türkiye'nin gururu oldu. 100'den fazla ülkeye hizmet veren firma, uluslararası tasarım ödülleriyle de başarısını taçlandırdı.

Sivas'ta 20 yıldır medikal ekipman üretimi yapan Nitrocare isimli firma 100'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek, Türkiye'nin gururu oldu.

Gökler Group tarafından hastane mefruşatı ve medikal ekipmanlar üretmek amacıyla 2009 yılında Sivas'ta kurulan Nitrocare isimli yerli ve milli firma, kısa sürede büyüyerek 10 bin metrekare kapalı alanda gerçekleştirdiği üretimini 45 bin metre kareye çıkarttı. 100'den fazla ülkeye medikal ekipman satmayı başaran firma Türkiye'nin en güçlü 100 firması arasına girmeyi başardı. Bir dünya markası olan Nitrocare 2 yılda Red Dot Desıgn Award, Good Industrıal Gesıgn, Good Desıgn Award, German Desıgn Award, If Desıgn Award ve Internatıonal Desıgn Award fibi prestijli uluslararası tasarım ödüllerini kazandı.

En fazla ülkeye ihracat yapan ülke oldu

Nitrocare, 100'den fazla ülkeye ihracat yaparak, Orta Anadolu İhracatçılar Birliği tarafından; 'En Fazla Ülkeye İhracat Yapan Firma ödülünü' kazanandı. Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Nitrocare üretim tesislerini ziyaret ederek firmanın CEO'su Göksel Aras'la görüştü. Göksel'den çalışmaları hakkında bilgi alan Şimşek, ülkemize ve Sivas'a yaşattığı gururdan dolayı teşekkür etti. Şimşek burada yaptığı açıklamada, "Sivas'tan dünya pazarlarına açılmak, bölgemizi uluslararası ticaretin önemli merkezlerinden biri yapmak bizler için gurur kaynağıdır. Nitrocare Medikal'in başarısı, Sivas'ın medikal sektördeki gücünü ve potansiyelini gözler önüne seriyor" dedi.

Göksel Aras ise yaptığı açıklamada, "Üretimde başarı ve sürekliliğin teminatı hizmette dürüstlük ve kalitedir prensibiyle çalışan Nitrocare, Anadolu'nun yükselen değeri olarak bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlemesini her geçen gün sürdürmektedir" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
