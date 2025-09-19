Nitril Eldivenler ve Dış Lastiklerin İthalatında Gözetim Uygulanacak
Ticaret Bakanlığı, nitril eldivenler ve dış lastiklerin ithalatında gözetim uygulanmasına karar verdi. Nitril eldivenler için gümrük kıymeti kilogram başına 10 dolar, dış lastikler için ise 3 ile 6 dolar arasında gözetim uygulanacak.
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin" tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, nitril eldivenler ve diğerlerinin ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 10 dolar olmak üzere gözetim uygulanacak.
Bir başka tebliğ kapsamında ise çeşitli araçlarda kullanılan dış lastiklerin ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 3 ile 6 dolar arasında gözetim uygulanmasına karar verildi.
Tebliğler, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.
Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi