Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı Tamamlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının önderliğinde; Türkiye İş Kurumu ( İşkur ), Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Amphenol Türkiye Interconnect Solutions ortaklığıyla gerçekleştirilen Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı'nın (ÜNİMEK) ilk dönemi düzenlenen belge töreniyle kapatıldı.

Amphenol Türkiye Interconnect Solutions Bursa Başköy Yerleşkesinde yapılan törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BUÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın, OYAÇ MYO Müdürü Doç. Dr. Şekip Esat Hayber, ULUSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Dokur, BUÜ Genel Sekreteri Mehmet Aydemir, İŞKUR Bursa İl Müdürü Eren Türkmen, SGK İl Müdürü Erhan Karaca, Amphenol Türkiye Interconnect Solutions Operasyon Direktörü Emre Kurtuluş, projede görev alan OYAÇ MYO akademisyenleri katıldı.

Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, "Bu programlar, üniversite-sanayi iş birliğini tetikleyen ve nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasına ciddi katkıda bulunan programlardır. Bu bağlamda Bursa Uludağ Üniversitesinin 50. yılına da denk gelen bu töreni çok önemsiyoruz. Zira üniversitelerimiz, mühendislik ve uygulamalı bilimler alanlarında çok kaliteli öğrenciler yetiştiriyor. Türk iş gücü, diğer ülkelerde üretim yapan iş gücüne kıyasla daha verimli ve daha kaliteli çalışıyor. Bu programdan istifade eden gençlere, kariyerlerinde başarılar diliyorum. Kariyer başarısı aslında bir terfi değil, ortaya konulan işler ve kaliteli projelerdir. Bu katkılarınızın ileride devam etmesi aslında kariyerinizin de yükselmesi anlamına gelecektir. Son olarak, bu programın geliştirilmesine ve yönetilmesine katkı sağlayan İŞKUR merkez ve taşra teşkilatına, Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu yöneticilerine ve bütün emekçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Üniversite-sanayi iş birliğinin, kendileri için en merkezi konu olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Bursa'nın ve Türkiye'nin hem beşeri sermaye havuzuna büyük katkılar yapıyoruz hem de nitelikli personel yetiştirme konusunda çok özel bir gayret içerisindeyiz. Bakanlığımızın geliştirdiği bu proje, bizim diğer alanlardaki üniversite-sanayi iş birliğimizin dinamizmini artıracak özel öneme sahip bir program. Bursa Uludağ Üniversitesi mezun istihdam oranının, yüzde 30 - yüzde 40 bandından aşağı düşmediğini görürüz. Bunun daha da dinamik bir biçimde devam edeceği iddiasını dile getirerek bakanımız başta olmak üzere bakanlığımıza, İŞKUR'a bütün yetkililerimize, üniversitedeki idareci hocalarımıza, müdürlerimize ve katkı veren herkese teşekkür ediyor, projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Başarı ile eğitimini tamamlayan kursiyerlerin belgelerinin de takdim edildiği program, fabrika gezisinin ardından sona erdi. - BURSA