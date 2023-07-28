Nissan Türkiye, Deprem Yardım Kampanyasıyla 22 Milyon TL Bağış Topladı

Nissan Türkiye, deprem yardım kampanyasıyla 22 milyon 740 bin TL ek bağış topladı. Şirket, müşterilerine araç alımlarında bağış yapmaları halinde indirim sağladı ve bu sayede deprem bölgesine önemli bir destek sağlandı.

Nissan Türkiye, mart ayından beri devrede olan deprem yardım kampanyasıyla hiçbir kar amacı gütmeden 22 milyon 740 bin TL ek bağışa aracılık etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, depremin hemen ardından depremden etkilenen bölgenin yeniden kalkınması ve olumsuz etkilenen vatandaşları desteklemek amacıyla 1 milyon avroya varan bir nakdi yardım bağışında bulunan Nissan, öncü bir müşteri bağış programı ile afet yardım çalışmalarına desteğini genişleterek bir ileri seviyeye taşıdı.

Nissan Türkiye ve bayileri, AFAD, AHBAP, AKUT veya Kızılay'dan birine 20 bin TL tutarında bağış yapan müşterilerine bu meblağı, satın alacakları aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatından düştü. Bu sayede Nissan Türkiye, bağış kampanyasının sürdüğü 4 ayda 22 milyon 740 bin TL'lik bağışın deprem bölgesine ulaşmasını sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, şubat ayında karşılaştıkları vahim afet nedeniyle yaşadıkları büyük üzüntü sonrası operasyonlarını, tüm departmanlarıyla bu alana yapabilecekleri yardım ve destekleri planladıkları bir hale evirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Afetin ilk gününden itibaren araç, kuru gıda, battaniye gibi acil ihtiyaçlara destek vermemizi takiben yarattığımız kampanya ile Nissan Türkiye olarak bayilerimiz ve müşterilerimizle omuz omuza ilerledik ve planladığımızdan daha büyük bir bağış miktarına ulaştık. 1 milyon avroluk nakdi yardıma ek olarak aracı kurumlara yapılan bağış kampanyamız ile yaklaşık 50 milyon TL'yi aşkın bağışın deprem bölgesine ulaşmasını sağladık. Bu denli büyük bir afette sorumlu marka bilincimiz ile üzerimize düşen görevi yaparak ülkemize ve milletimize fayda sağlamaya katkıda bulunduğumuz için gururluyuz. Kampanyamız aracılığıyla deprem bölgesinin yaralarını sarmaya katkıda bulunan tüm Nissan Türkiye ailesine ve Nissan sahiplerine teşekkür ederim."