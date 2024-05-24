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Nisanda Türkiye'de Kurulan Şirket Sayısı Yüzde 27,1 Azaldı

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Türkiye'de nisanda kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 27,1 azalarak 6 bin 405'e geriledi. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 10,2 artışla 1849 oldu.

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, nisanda bir önceki aya göre yüzde 27,1 azalarak 6 bin 405, kapanan şirket sayısı ise yüzde 10,2 artışla 1849 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), nisan ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda kurulan şirket sayısı mart ayına kıyasla yüzde 27,1 azalışla 8 bin 783'ten 6 bin 405'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 10,2 artarak 1849'a çıktı. Mart ayında 1678 şirket kapanmıştı.

Nisanda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,2 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 29,9 artış gösterdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

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