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Nisanda Konut Satışları Yüzde 11,8 Azaldı

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Türkiye genelinde konut satış sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 75 bin 569 oldu. Ocak-nisan döneminde ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalarak 355 bin 173'e düştü.

Türkiye genelinde konut satış sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 75 bin 569 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,8 azalışla 75 bin 569'a geriledi.

Ocak-nisan döneminde ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalarak 355 bin 173'e düştü.

İstanbul, nisan ayında konut satışlarında 12 bin 406'yla en yüksek paya sahip il oldu.

Bu kenti 6 bin 272 konut satışıyla Ankara, 4 bin 427 satışla Antalya takip etti.

Konut satışının en az olduğu iller ise 18'le Ardahan, 35'le Hakkari ve 49'la Tunceli oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

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