Nisanda istihdam edilenlerin sayısı 31,6 milyona yükseldi

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı nisanda aylık bazda 521 bin kişi artarak 31 milyon 610 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 48,4 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı nisanda aylık bazda 521 bin kişi artarak 31 milyon 610 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 48,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı nisanda bir önceki aya göre 521 bin kişi artarak 31 milyon 610 bin kişiye, istihdam oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 48,4'e ulaştı. Bu oran erkeklerde yüzde 65,9 iken kadınlarda yüzde 31,2 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, nisanda aylık bazda 594 bin kişi artarak 35 milyon 195 bin kişiye çıktı. İş gücüne katılma oranı 0,9 puan artışla yüzde 53,9 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7 iken kadınlarda yüzde 36,4 olarak tahmin edildi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı nisanda bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalışla yüzde 19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 15,7, kadınlarda ise yüzde 25,4 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi nisanda bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,4 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı nisanda bir önceki aya göre 1,7 puanlık artışla yüzde 23,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,1 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,5 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde nisan ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle: