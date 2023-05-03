Nisanda enflasyon yüzde 2,39 oldu

TÜİK verilerine göre, nisanda aylık enflasyon yüzde 2,39, dört aylık enflasyon yüzde 15,21 olurken, 12 aylık ortalama enflasyon ise yüzde 67,20 olarak gerçekleşti. Sağlık yüzde 66,62 ile yıllık fiyat artışının en yüksek olduğu grup oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisanda aylık enflasyon yüzde 2,39, dört aylık enflasyon yüzde 15,21 olurken, 12 aylık ortalama enflasyon ise yüzde 67,20 olarak gerçekleşti.

TÜİK, nisan ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıkladı. Buna göre, TÜFE nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67,20 oranında arttı.

SAĞLIK, YÜZDE 66,62 İLE YILLIK FIYATI ARTIŞININ EN YÜKSEK OLDUĞU GRUP OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 13,82 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 66,62 ile sağlık oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,47 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,93 ile haberleşme oldu.

TÜİK verilerine göre, nisan ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan 24'ünde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE'DE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 48,02

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,74, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,02 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,48 olarak gerçekleşti.