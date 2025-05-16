Nisan Ayında Yabancılara Konut Satışları Yüzde 3,2 Arttı

Nisan Ayında Yabancılara Konut Satışları Yüzde 3,2 Arttı
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Türkiye genelinde Nisan ayında yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre %3,2 artarak 1,440 oldu. Yabancı alımlarında İstanbul en yüksek satışla öne çıkarken, Antalya ikinci sırada yer aldı.

Türkiye genelinde Nisan ayında yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artarak bin 440 oldu. Bu satışların 497'si Antalya'da gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Nisan 2025'te Türkiye genelinde toplam 118 bin 359 konut satıldı. Yabancılara yapılan satışlar ise bin 440 adet olarak kaydedildi. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında en yüksek sayı 529 ile İstanbul'da görülürken, Antalya 497 satışla ikinci sırada yer aldı. Antalya'yı 117 satışla Mersin takip etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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