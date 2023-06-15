Nisan Ayında Ücretli Çalışan Sayısı 247 Bin Kişi Azaldı

TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, nisan ayında bir önceki aya göre 247 bin kişi azaldı. Çalışan sayısındaki aylık düşüş oranı yüzde 1 oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı nisan ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,6, inşaat sektöründe yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, nisan ayında bir önceki aya göre 247 bin kişi azaldı. Çalışan sayısındaki aylık düşüş oranı yüzde 1 oldu.

TÜİK, nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mart ayında 14 milyon 764 bin olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, nisan ayında 14 milyon 517 bin oldu. Çalışan sayısındaki aylık düşüş oranı yüzde 1 oldu.

AYLIK EN YÜKSEK DÜŞÜŞ SANAYİ SEKTÖRÜNDE GÖRÜLDÜ

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı nisan ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,6, inşaat sektöründe yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 azaldı.

TÜİK verilerine göre, nisan ayında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, geçen yılın mart ayına göre ise 3,7 oranında artış gösterdi. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,0, inşaat sektöründe yüzde 11,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,1 arttı.