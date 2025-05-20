Nisan Ayında Türkiye'de 191 Bin Taşıt Trafiğe Kaydedildi

Nisan Ayında Türkiye'de 191 Bin Taşıt Trafiğe Kaydedildi
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Türkiye genelinde Nisan ayında 191 bin 983 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Erzurum'da bu sayı 4 bin 408 olarak gerçekleşti. Motosiklet ve otomobil kayıtlarında artış yaşanırken, genel taşıt kaydında düşüş görüldü.

Türkiye'de Nisan ayında 191 bin 983 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzurum'da ise bir ayda 4 bin 408 araçla alakalı işlem yapıldı, ilde trafiğe kayıtlı araç sayısı 145 bin 48 oldu.

Türkiye'de Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,5'ini motosiklet, yüzde 41,9'unu otomobil, yüzde 9,0'ını kamyonet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ülkemizde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 18,0, traktörde yüzde 6,7, minibüste yüzde 0,7 artarken otobüste yüzde 23,7, otomobilde yüzde 15,3, kamyonda yüzde 9,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 9,3 ve kamyonette yüzde 8,7 azaldı.

Erzurum, 145 bin 48 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Erzurum'da Mart ayında 4 bin 408 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 41'inci oldu.

Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 74 bin 208 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 348, otobüs sayısı bin 289, kamyonet sayısı 30 bin 579, kamyon sayısı 6 bin 483, motosiklet sayısı 7 bin 249, özel amaçlı araç sayısı 761ve traktör sayısı 22 bin 131 oldu.

Nisan 2025 döneminde Erzurum'da 4 bin 408 aracın devri yapıldı. Bunlardan 2 bin 830'u otomobil, minibüs 59, otobüs 18, kamyonet 931, kamyon 104, motosiklet 134, özel amaçlı araç 16 ve traktör 316vadet olarak gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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