Nisan Ayında Tüketici Fiyatlarında Gözlemlenen Değişimler

Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 42,1 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 17,32 ile taze sebzeler (patates hariç) olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hava yoluyla yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını, yüzde 22,82 ile şans oyunları ve yüzde 20,8 ile elektrik izledi.

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 19,84 ile taze meyveler, yüzde 15,57 ile patates, yüzde 13,22 ile kara yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı ve yüzde 9,13 ile taze balık yer aldı.

En çok taze sebzeler (patates hariç) ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 17,32 ile taze sebzelerde (patates hariç) gerçekleşti. Bunu yüzde 5,08 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünler, yüzde 1,81 ile makarna çeşitleri, yüzde 1,31 ile bira, yüzde 1,3 ile konserve edilmiş veya işlenmiş balık izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, nisanda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Havayolu ile yolcu taşımacılığı 42,1 Şans oyunları 22,82 Elektrik 20,8 Taze meyveler 19,84 Patates 15,57 Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı 13,22 Taze balık 9,13 Gazete ve dergiler 8,01 Kadın giyim 7,96 Erkek giyim 7,71

Nisanda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: