Nisan Ayında Tüketici Fiyatlarında Gözlemlenen Değişimler
Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek artış hava yoluyla yolcu taşımacılığında yüzde 42,1 ile gerçekleşti. En çok ucuzlayan ürün ise taze sebzeler oldu.
Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 42,1 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 17,32 ile taze sebzeler (patates hariç) olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hava yoluyla yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını, yüzde 22,82 ile şans oyunları ve yüzde 20,8 ile elektrik izledi.
Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 19,84 ile taze meyveler, yüzde 15,57 ile patates, yüzde 13,22 ile kara yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı ve yüzde 9,13 ile taze balık yer aldı.
En çok taze sebzeler (patates hariç) ucuzladı
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 17,32 ile taze sebzelerde (patates hariç) gerçekleşti. Bunu yüzde 5,08 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünler, yüzde 1,81 ile makarna çeşitleri, yüzde 1,31 ile bira, yüzde 1,3 ile konserve edilmiş veya işlenmiş balık izledi.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, nisanda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|Havayolu ile yolcu taşımacılığı
|42,1
|Şans oyunları
|22,82
|Elektrik
|20,8
|Taze meyveler
|19,84
|Patates
|15,57
|Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı
|13,22
|Taze balık
|9,13
|Gazete ve dergiler
|8,01
|Kadın giyim
|7,96
|Erkek giyim
|7,71
Nisanda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
|Taze sebzeler (patates hariç)
|-17,32
|Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler
|-5,08
|Makarna çeşitleri
|-1,81
|Bira
|-1,31
|Konserve edilmiş veya işlenmiş balık
|-1,3
|Süt
|-1,25
|Dondurma
|-1,23
|Çay ve bitki çayları
|-1,15
|Oyunlar, oyuncaklar ve hobiler
|-1,1
|Tavuk eti
|-0,93