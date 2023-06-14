Nisan Ayında Tavuk Yumurtası Üretimi Artarken, Tavuk Eti Üretimi Azaldı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Nisan 2023 döneminde tavuk yumurtası üretimi artarken, tavuk eti üretimi azaldı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı ile içme sütü üretimi ise arttı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nca (TÜİK), Nisan 2023 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretiminin arttığı, tavuk eti üretiminin azaldığı açıklandı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı ile içme sütü üretimin, geçen yılın aynı dönemine göre arttığı kaydedildi.

TÜİK, Nisan 2023 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,6 ve hindi eti üretimi yüzde 0,3 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 9,4 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 12,7 azaldı. Ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,8 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 4,2, hindi eti üretimi yüzde 7,1 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 7,8 azaldı.

Bir önceki ay 911 bin 760 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, nisan ayında yüzde 3,5 azalarak 879 bin 602 ton oldu. Bir önceki ay 138 bin 678 ton olan içme sütü üretimi, nisan ayında yüzde 11,6 azalarak 122 bin 660 ton olarak gerçekleşti.