Nisan Ayında Sanayi ve Ticarette Ciro Artışı

Nisan Ayında Sanayi ve Ticarette Ciro Artışı
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TÜİK verilerine göre, Nisan 2025'te sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro yıllık yüzde 32,7, aylık ise yüzde 0,8 arttı. Ticaret satış hacmi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 yükseldi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cironun yıllık yüzde 32,7, aylık yüzde 0,8 arttığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin ciro ve ticaret satış hacim endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık yüzde 32,7 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 22,7, inşaat ciro endeksi yüzde 41, ticaret ciro endeksi yüzde 34,6, hizmet ciro endeksi yüzde 42,1 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, aylık ise yüzde 0,8 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,6 azaldı, inşaat ciro endeksi yüzde 0,4, ticaret ciro endeksi yüzde 0,3, hizmet ciro endeksi ise yüzde 7 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 9,6 ARTTI

Ticaret satış hacmi de nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 13,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 8, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 11,5 arttı.

Ticaret satış hacmi bir önceki aya göre de yüzde 3,1 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,2 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,1 azaldı; perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,8 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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