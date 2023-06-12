Nisan Ayında İşsizlik Oranı Yüzde 10,2 Seviyesinde Gerçekleşti

TÜİK, Nisan 2023 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 521 bin kişi artarak 31 milyon 610 bin kişi oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 19,1 olarak tahmin edildi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Nisan ayında işsizlik oranının önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, Nisan 2023 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. 'Hanehalkı İşgücü Araştırması' sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı nisan ayında bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,1 iken, kadınlarda yüzde 14,3 olarak tahmin edildi.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı nisan ayında bir önceki aya göre 1,7 puanlık artışla yüzde 23,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,1 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,5 olarak tahmin edildi.

Sizce asgari ücret Temmuz ayında ne kadar olmalı? — Haberler.com (@Haberler) June 9, 2023