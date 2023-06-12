Nisan Ayında İşsiz Sayısı 3 Milyon 585 Bin Kişi Oldu

TÜİK verilerine göre, nisan ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da 0,1 puan artarak yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da 0,1 puan artarak yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK, nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini bugün yayınladı. Buna göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı nisan ayında, bir önceki aya göre 74 bin kişi artışla 3 milyon 585 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da 0,1 puan artarak yüzde 10,2 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,1, kadınlarda yüzde 14,3 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,4 OLDU

TÜİK verilerine göre, istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 521 bin kişi artarak 31 milyon 610 bin kişi, istihdam oranı da 0,8 puan artarak yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,9 iken kadınlarda yüzde 31,2 olarak gerçekleşti. İş gücü de bir önceki aya göre 594 bin kişi artarak 35 milyon 195 bin kişi, iş gücüne katılma oranı 0,9 puan artışla yüzde 53,9 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7, kadınlarda ise yüzde 36,4 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 19,1

Yaş grubu olarak 15- 24 aralığını kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalışla yüzde 19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 15,7, kadınlarda yüzde 25,4 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,4 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI YÜZDE 23,8 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, bir önceki aya göre 1,7 puanlık artış ile yüzde 23,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,1 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,5 olarak tahmin edildi.