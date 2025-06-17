Nisan Ayında İnşaat Üretimi Yıllık Yüzde 9,5 Arttı

Nisan Ayında İnşaat Üretimi Yıllık Yüzde 9,5 Arttı
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TÜİK verilerine göre, Türkiye'de inşaat üretimi nisan ayında yıllık yüzde 9,5 artış gösterirken, aylık bazda yüzde 1,6 azaldı. Bina inşaatı sektörü yıllık yüzde 11,6, bina dışı yapılar yüzde 1,9 ve özel inşaat faaliyetleri yüzde 7,5 arttı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), inşaat üretiminin nisan ayında yıllık yüzde 9,5 arttığını, aylık yüzde 1,6 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2025 dönemine ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat üretimi nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 arttı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 arttı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 7,5 arttı. İnşaat üretimi, bir önceki aya göre de yüzde 1,6 azaldı. Bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,9 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1 azaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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