Nisan Ayında İnşaat Üretimi Yıllık Yüzde 9,5 Arttı

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TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Türkiye'de inşaat üretimi nisan ayında yıllık yüzde 9,5 oranında artış gösterdi. Bina inşaatı sektörü yüzde 11,6, bina dışı yapıların inşaatı yüzde 1,9 ve özel inşaat faaliyetleri yüzde 7,5 oranında büyüme kaydetti.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) İnşaat Üretim Endeksi verilerine göre, nisan ayında inşaat üretimi yıllık yüzde 9,5 arttı.

TÜİK, 2025 yılı Nisan ayına ilişkin "İnşaat Üretim Endeksi" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, inşaatın alt sektörleri incelendiğinde, nisan ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,9 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 7,5 arttı.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı nisan ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,9, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,1 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 1,0 azaldı.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
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