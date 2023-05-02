Nisan ayında ihracat yüzde 17,2, ithalat yüzde 4,5 azaldı

TİCARET Bakanlığı, nisan ayında ihracatın yüzde 17,2, ithalatın yüzde 4,5 oranında azaldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin nisan ayı öncü göstergelerinin ekonomik aktivitede iyileşmeye işaret ettiği belirtilerek, "Nisan ayında imalat sanayi kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,4 puan artarak 75,6 seviyesine çıkmıştır. Yine nisan ayında, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 108 seviyesinde gerçekleşmiştir. Reel kesim güvenindeki artışta, ihracat beklentileri ile iç talepteki canlılığın devam etmesi etkili olmuştur. Diğer taraftan, mevsimsellikten arındırılmış tüketici güven endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 9,2 oranında artarak 87,5 değeri ile son 56 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış, ekonomik güven endeksi 102,2 ile eşik değerin üzerine çıkmış ve son 18 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir" denildi.

2023 Nisan ayı ithalatına ilişkin ise "İthalatımız, yüzde 4,5 oranında azalarak 28,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayında toplam enerji ithalatı, fiyatlardaki düşüşle yüzde 35,8 oranında azalarak 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Son dönemlerde ithalatta izlenen artışta önemli bir etkisi olan altın ithalatı ise yılın ilk çeyreğine göre zayıflamakla birlikte, bir önceki yıla göre yüzde 174 oranında artışla 1,3 milyar dolar olmuştur. İthalatımızda öne çıkan diğer fasıllar, 1,2 milyar dolar artış ile motorlu kara taşıtları, 663 milyon dolar artış ile elektrikli makineler, 360 milyon dolar artış ile diğer makineler olmuştur" denildi.