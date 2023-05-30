Nisan ayında ihracat yüzde 17,1, ithalat yüzde 4,8 azaldı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında ihracatın yüzde 17,1, ithalatın yüzde 4,8 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2023 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 azalarak 19 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 4,8 azalarak 28 milyar 69 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 80 milyar 869 milyon dolar, ithalat yüzde 7,1 artarak 124 milyar 313 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-nisan döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 17 milyar 253 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 14 milyar 136 milyon dolar ile Çin, 9 milyar 482 milyon dolar ile İsviçre, 8 milyar 757 milyon dolar ile Almanya, 4 milyar 821 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,8'ini oluşturdu.