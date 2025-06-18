Nisan Ayında İhracat ve İthalat Birim Değer Endeksinde Artış

İhracat birim değer endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 3,3, ithalat birim değer endeksi yüzde 1,1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,3 yükseldi.

Endeks, Nisan 2024'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,1, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,7 artarken yakıtlarda yüzde 17,6 azaldı.

İhracat miktar endeksi bu dönemde yüzde 4,4 arttı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,9 gerilerken yakıtlarda yüzde 0,6, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,3 yükseliş kaydetti.

İthalat birim değer endeksi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 yükseldi. Endeks yıllık bazda gıda, içecek ve tütünde yüzde 22,3, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,5 artarken yakıtlarda yüzde 11,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,8 azaldı.

İthalat miktar endeksi söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 11,5 arttı. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,7, yakıtlarda yüzde 9,1, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,7 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi, martta 159,9 iken nisanda yüzde 10,3 azalışla 143,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi geçen yıl nisanda 148,2 iken bu yıl yüzde 5,4 gerileyerek 140,2 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi martta 132 iken yüzde 5 artarak nisanda 138,6 olarak belirlendi. İthalat miktar endeksi Nisan 2024'te 135,5 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 3,2 artarak 139,8 olarak kayıtlara geçti.

İhracat birim değer endeksinin, ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Nisan 2024'de 86,5 olan dış ticaret haddi, 1,9 puan artarak 88,4 olarak hesaplandı.