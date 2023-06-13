Nisan Ayında İhracat Miktar Endeksi Yüzde 18,1 Azaldı

TÜİK verilerine göre, nisan ayında ihracat miktar endeksi bir yılda yüzde 18,1 azaldı. İthalat birim değer endeksi yüzde 16,7 azalırken, ithalat miktar endeksi yüzde 14,3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi aylık yüzde 0,1 artarken, ithalat miktar endeksi yüzde 4,8 arttı. Dış ticaret haddi 2023 yılı nisan ayında 88,7 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayında ihracat miktar endeksi bir yılda yüzde 18,1 azaldı.

TÜİK, nisan ayına ilişkin dış ticaret endekslerini bugün yayınladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ile tütünde yüzde 7,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,4 artarken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,8 ve yakıtlarda yüzde 24,3 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE İMALAT SANAYİNDE YÜZDE 21,2 AZALDI

İhracat miktar endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ile tütünde yüzde 13,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 21,2 azalırken yakıtlarda yüzde 0,8 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 16,7 AZALDI

İthalat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 azalış gösterdi. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ile tütünde yüzde 9,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,6, yakıtlarda yüzde 44,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,2 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 14,3 ARTTI

İthalat miktar endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıdada, içecekte ve tütünde yüzde 30,5, yakıtlarda yüzde 14,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,9 artarken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,4 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,1 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre mart ayında 145 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,1 artarak nisanda 145,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de geçen yıl nisan ayında 160,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 9,2 azalışla bu nisanda 145,4 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE AYLIK 4,8 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre mart ayında 127 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4,8 artışla nisanda 133 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılki nisan ayında 104,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 23,8 artarak bu yılki nisan ayında 129,6 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2023 YILI NİSAN AYINDA 88,7 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve geçen yıl nisan ayında 73,1 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 15,6 puan artışla bu yılki nisan ayında 88,7 oldu.