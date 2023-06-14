Nisan ayında içme sütü üretimi yüzde 11,6 azaldı

TÜİK verilerine göre, mart ayında 138 bin 678 ton olan içme sütü üretimi, nisan ayında yüzde 11,6 azalarak 122 bin 660 ton olarak gerçekleşti. Toplanan inek sütü miktarı da yüzde 3,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayında 138 bin 678 ton olan içme sütü üretimi, nisan ayında yüzde 11,6 azalarak 122 bin 660 ton olarak gerçekleşti.

TÜİK, nisan ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Açıklamada, deprem felaketinden etkilenen bölgelerden sağlıklı veri/bilgi elde edilememesi nedeniyle, istatistik üretim süreçlerinde geçici uygulamalar yapıldığı ve uygulamalara ilişkin detayların 'Metaveri' bölümünde yer aldığı belirtildi.

TOPLANAN İNEK SÜTÜ MİKTARI NİSAN AYINDA YÜZDE 3,5 AZALDI

TÜİK verilerine göre, mart ayında 911 bin 760 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı nisan ayında yüzde 3,5 azalarak 879 bin 602 ton oldu. Toplanan inek sütü miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,4; ocak-nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 arttı.

İÇME SÜTÜ ÜRETİMİ BİR AYDA YÜZDE 11,6 AZALDI

Mart ayında 138 bin 678 ton olan içme sütü üretimi de nisan ayında yüzde 11,6 azalarak 122 bin 660 ton olarak gerçekleşti. İçme sütü üretim miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7'lik bir artışı ifade etti.

TEREYAĞI ÜRETİMİ YILLIK BAZDA YÜZDE 16,5 AZALDI

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ayran üretimi yüzde 19,6, inek peyniri üretimi yüzde 2 artarken; yoğurt üretimi yüzde 7,1 ve tereyağı üretimi yüzde 16,5 azaldı. Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, içme sütü üretimi yüzde 8,2, inek peyniri üretimi yüzde 6,2 ve ayran üretimi yüzde 5,6 artarken; yoğurt üretimi yüzde 0,1 ve tereyağı üretimi yüzde 23,4 azaldı.