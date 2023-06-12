Nisan ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 404 milyon dolar açık kaydedildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı ödemeler dengesi istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Nisan ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 404 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 480 milyon dolar fazla verdi.

Nisan ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 404 milyon dolar açık kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı ödemeler dengesi istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Nisan ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 404 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 480 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7 milyar 16 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 915 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 198 milyon dolar oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi 1 milyar 292 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 11 milyon dolar net giriş kaydetti.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 784 milyon dolar olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 1 milyar 204 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 37 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 6 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet 159 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirmişken, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 190 milyon dolar ve 800 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 7 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 302 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 160 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 142 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 289 milyon dolar ve 22 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ise 107 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 8 milyar 163 milyon dolar net artış oldu. - İSTANBUL