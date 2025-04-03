Mart ayı enflasyon oranı belli oldu

Mart ayı enflasyonu belli oldu
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Nisan Ayı Kira Artış Tavan Oranı Yüzde 51,26 Olarak Belirlendi

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2025 yılı Mart ayı enflasyon verileri doğrultusunda Nisan ayı için kira artış tavan oranı yüzde 51,26 olarak gerçekleşti. TÜFE'deki değişim ise bir önceki aya göre yüzde 2,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,06 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,10 artış gösterdi.

Nisan ayı için kira artış tavan oranı yüzde 51,26 olarak gerçekleşti.

2025 yılı Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Nisan ayı kira artışlarındaki tavan oran belli oldu. Nisan ayı kira artış tavanı yüzde 51,26 olarak gerçekleşti. TÜFE'deki değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 artış olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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