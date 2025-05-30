Nisan 2025 İşsizlik Oranı Yüzde 8,6'ya Yükseldi

Nisan 2025 İşsizlik Oranı Yüzde 8,6'ya Yükseldi
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TÜİK'in verilerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Nisan 2025'te yüzde 8,6'ya çıkarak 203 bin kişilik artışla 3 milyon 63 bin işsiz sayısına ulaştı. İstihdam oranı ise yüzde 48,8'de kaldı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) İşgücü İstatistikleri'ne göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı geçen ay, bir önceki aya göre yüzde 0,6 artışla yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK, Nisan 2025'e ilişkin "İşgücü İstatistikleri"ni açıkladı. TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı nisanda bir önceki aya göre 203 bin kişi artarak 3 milyon 63 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda yüzde 11,5 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,8 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı geçen ay, bir önceki aya göre 316 bin kişi azalarak 32 milyon 359 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 48,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 32,2 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 53,4 olarak gerçekleşti

İşgücü nisanda, bir önceki aya göre 114 bin kişi azalarak 35 milyon 421 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,9 iken kadınlarda yüzde 36,4 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 15,7 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 15,7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,2, kadınlarda ise yüzde 23,7 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,2 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi nisanda, bir önceki aya göre 1,2 saat azalarak 42,2 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 32,2 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı Nisan 2025'te bir önceki aya göre 3,4 puan artarak yüzde 32,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,5 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20 olarak tahmin edildi.

Kaynak: ANKA / Ekonomi
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