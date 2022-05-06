Nilüfer Belediyesi'nden vergi ödeme kolaylığı

Emlak vergisinin birinci kısmının tahsilat dönemi başlarken Nilüfer Belediyesi, vatandaşlara Halk Evi'nde bulunan veznelerin yanı sıra belediyeye gelmeden mobil vezne, internet bankacılığı ve birçok farklı yolla emlak vergilerini ödeyebilme imkanı sunuyor.

Her yıl iki taksitle ödenen emlak vergisinin birinci taksidi için tahsilat dönemi başladı. 1. Taksit ödemeleri 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Vergi ödemelerini gerçekleştirmek isteyen Nilüferliler, Nilüfer Belediyesi Halk Evi binası ile Alaaddinbey, Çalı, Görükle ve Göçmen Konutları'ndaki veznelerde ödemelerini gerçekleştirebilecek. Ayrıca Gölyazı, Hasanağa, Akçalar ve Kayapa gibi şehir merkezine uzak mahallerde de vatandaşlar bu bölgelere haftada bir gün gidecek tahsildar ve veznedarlara vergi dönemi boyunca haftada bir gün nakit veya kredi kartı ile ödeme yapabilecek. İsteyenler vatandaşlar da, Beşevler, Nilüfer Belediyesi Halk Evi, Özlüce, Tapu Müdürlüğü ve Ataevler Mahallesi'nde bulunan Nilüfer Belediyesi Ödeme noktası olan Akıllı Vezne Sistemi'nden nakit veya kredi kartıyla ödeme yapabiliyor. İnternet üzerinden ödeme yapmak isteyenler de, Nilüfer Belediyesi'nin (https: e//e-islem.nilufer.bel.tr ve Türkiye.gov.tr üzerinden kredi kartıyla vergilerini kolaylıkla ödeyebiliyor.

Nilüferliler, bütün postane şubelerinden Nilüfer Belediyesi'nin 488666 numaralı posta çeki hesabına ve Vakıfbank IBAN TR570001500158007293767737 hesabına ödemelerini yapabilecek. İsteyen vatandaşlara, Halkbank bankoları ve ATM'lerden de nakit olarak ödeme imkanı sağlanırken, 7/24 FAST sistemiyle 1000 TL'ye kadar olan vergiler de 'kolay adres' tanımı olan 1910025989 vergi numarası ile ödenebilecek.

Nilüfer Belediyesi'nin, "Mobil Vezne" araçları da belirlenen mahallelerde Mayıs ayı sonuna kadar saat 09.00-15.30 saatleri arasında hizmet vererek vatandaşa yerinde ödeme kolaylı sağlıyor. Hafta sonuna denk gelen 28-29 Mayıs tarihlerinde de Nilüfer Belediyesi Halk Evi hizmet binasındaki vezneler 09.00-16.00 saatlerinde açık olacak. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi