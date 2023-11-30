Nijerya Yüksek Mahkemesi Eski Banknotların Kullanım Süresini Uzattı

Nijerya Yüksek Mahkemesi, ülkede 31 Aralık'ta tedavülden kalkacak eski banknotların yeni bir emre kadar kullanımına karar verdi. Yargıç John Okoro başkanlığında, yedi kişilik Yüksek Mahkeme heyeti, Nijerya hükümetinin eski naira banknotlarının yasal ödeme aracı olarak tedavülde kalması için süre uzatımı talep eden başvurusu üzerine kararını verdi.

Nijerya Yüksek Mahkemesi, ülkede 31 Aralık'ta tedavülden kalkacak eski banknotların yeni bir emre kadar kullanımına karar verdi.

Yargıç John Okoro başkanlığında, yedi kişilik Yüksek Mahkeme heyeti, Nijerya hükümetinin eski naira banknotlarının yasal ödeme aracı olarak tedavülde kalması için süre uzatımı talep eden başvurusu üzerine kararını verdi.

Okoro, yaptığı açıklamada, ülkede eski ve yeni paraların bir sonraki emre kadar geçerliliğini koruyacağını kaydetti.

Ülkede güvenlik sorunları gerekçesiyle tasarlanan yeni banknotların 15 Aralık'tan itibaren piyasaya sürüleceği, eskilerinin ise 10 Şubat 2023'e kadar geçerli olacağı açıklanmıştı.

Kaduna, Kogi ve Zamfara valileri, eski paraların geçerlilik süresini uzatmak için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, valilerin talepleri üzerinde 3 Mart'ta eski paraların kullanım süresini 31 Aralık'a kadar uzatma kararı almıştı.