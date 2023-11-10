Nijerya ve Suudi Arabistan, petrol ve doğal gaz alanlarında işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, enerji yatırımı, bilgi alışverişi ve teknoloji transferini kapsıyor.

Nijerya ve Suudi Arabistan Petrol ve Doğal Gaz İşbirliği Anlaşması Yaptı

Nijerya ve Suudi Arabistan, petrol ve doğal gaz alanlarında işbirliği anlaşması yaptı.

Nijerya Haber Ajansı (NAN) haberine göre, dün, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi-Afrika Ekonomik Konferansı sırasında Nijerya petrol kaynaklarından sorumlu Devlet Bakanı Heineken Lokpobiri ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, enerji işbirliği anlaşmasına imza attı.

İmzalanan anlaşma, enerji yatırımı, bilgi alışveriş ve teknoloji transferi gibi alanlarda işbirliğini kapsıyor.

Bakan Lokpobiri, yaptığı açıklamada, anlaşmanın teknolojik alışverişi kolaylaştırmayı amaçlayan işbirliğini teşvik etmeye yönelik ortak kararlılığın bir kanıtı olduğunu belirterek, "Suudi Arabistan'ın petrol ve doğal gaz arama ve üretiminde ileri teknolojilere sahip olması nedeniyle Nijerya bu bilgi transferinden önemli ölçüde kazanç sağlayacak." dedi.

Bakan Bin Salman ise bu stratejik ittifakın, her iki ülkenin enerji alanında yaratacağı geniş kapsamlı etkiler konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

Anlaşmanın ayrıca Nijerya'nın petrol ve doğal gaz sektörüne önemli miktarda yabancı yatırım çekmesi bekleniyor.